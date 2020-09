Le vicende di Fucecchio e Ponte a Cappiano tra la fine del '400 e l'inizio del '500

Particolari inediti e sconosciuti della storia di Fucecchio e di Ponte a Cappiano sono al centro dell'ultimo libro di Aurora Del Rosso, presentato questa mattina nella sala consiliare del Comune. Una storia, quella dei due centri, che fino alla prima metà del Cinquecento è legata a doppio filo a quella della famiglia Medici e alle sue alterne fortune. Cacciati i Medici da Firenze, in seguito alla discesa in Italia del re Carlo VIII, la Repubblica Fiorentina fu impegnata in una lunga guerra contro la città di Pisa che si era ribellata. Teatro della guerra il Valdarno, tra Fucecchio e Pisa, con i suoi castelli e accampamenti. Le vicende sono state ricostruite dall'autrice attraverso un lungo studio dei documenti conservati negli archivi storici del Comune e della Collegiata di Fucecchio. E' nato così il volume "Fucecchio e Ponte a Cappiano. Dall’assedio di Pisa al disfacimento del Lago di Gusciana (1494 -1520)" (Edizioni dell'Erba) che oltre a ripercorrere le vicende storiche prende anche in considerazione le importanti testimonianze rappresentate dalle opere dei pittori fiorentini conservate nel museo e nelle chiese fucecchiesi e che ricordano il clima culturale che si diffuse nel Rinascimento nonostante le avversità e le continue guerre. Il libro è stato presentato questa mattina in Comune con interventi dell'autrice, del sindaco Alessio Spinelli, di Mons. Andrea Pio Cristiani e degli storici Alberto Malvolti e Veronica Vestri.

Laureata in Lettere all'Università di Firenze nel 1973, Aurora Del Rosso ha insegnato nelle Scuole Medie del territorio e, dalla sua istituzione, al Liceo Scientifico di Fucecchio. Ha ricoperto varie cariche istituzionali nel Comune, nella Pubblica Assistenza di Fucecchio e nell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa. Attualmente si interessa alla storia dell'arte del Rinascimento fiorentino, svolgendo ricerche di archivio. Ha pubblicato Piera e il pittore (Giovanni Larciani) (Erba d’Arno, nn. 138-139, 2015), La Vergine Maria Ferruccia di Filippino Lippi e altro nella Fucecchio di Lorenzo il Magnifico (Edizioni dell'Erba, 2015), La Vergine Ferruccia di Filippino Lippi: nuovi documenti (Erba d'Arno, nn. 144-145, 2016), Il primo Cinquecento a San Miniato: Bernardo di Niccolò Checchi architetto e l’ornamento del SS. Crocifisso (Edizioni dell’Erba, 2017), Il castello di Fucecchio e il ponte di Cappiano nella strategia di Lorenzo il Magnifico (Edizioni dell'Erba, 2019).

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa