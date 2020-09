Lite tra clochard a Firenze, arrestato un mese dopo per tentato omicidio

Ieri è stato arrestato a Firenze un uomo di 49 anni, ritenuto l'autore del tentato omicidio avvenuto il 27 agosto scorso nei pressi del parcheggio di Villa Costanza a Scandicci. Durante una lite tra clochard un uomo, tunisino, fu ferito a coltellate.

Il 49enne, già conosciuto alle forze dell'ordine, era stato identificato dai carabinieri durante le indagini come il responsabile dell'accoltellamento e per questo ne era stato chiesto l'arresto. Ieri l'uomo si sarebbe allontanato dall'ospedale di Santa Maria Nuova, dove era ricoverato, e da lì è scattata la segnalazione da parte dei sanitari alle forze dell'ordine. Il soggetto è stato rintracciato dalla polizia in viale dei Mille a Firenze. Il 49enne era senza documenti e disteso per terra. Una volta identificato è stato arrestato e condotto nel carcere di Sollicciano.