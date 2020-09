Misericordia Poggibonsi: corsi di primo soccorso, DAE e disostruzione pediatrica

Con l'autunno, nel totale rispetto delle disposizioni antiCovid-19, riprendono a ritmo sostenuto i corsi formativi gratuiti che la Misericordia di Poggibonsi offre alla cittadinanza.

Non solo il corso per diventare soccorritori volontari presso la Confraternita cittadina, ma anche lezioni (rivolte a tutti) per imparare ad utilizzare i defibrillatori semiautomatici DAE che la stessa ha installato nel territorio o per imparare le manovre di disostruzione in caso di rischio di soffocamento da corpo estraneo.

“L'attività formativa rivolta alla popolazione ci impegna molto e quest'anno con le restrizioni anti Covid ancora di più - dice Davide Pozzolini, coordinatore del Gruppo Sanitario - ma rappresenta un servizio alla comunità al quale non possiamo e non intendiamo venir meno. I corsi, tra l'altro, hanno sempre numerosi partecipanti vista l'enorme utilità pratica e la relativa semplicità”.

Parole alle quali fa eco il Governatore Vallis Berti “Il settore formazione e la conseguente attività sono motivo di orgoglio per la nostra Misericordia. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i formatori e le formatrici, nonché istruttori ed istruttrici, che con passione e dedizione ci permettono di mantenere questo trend positivo e porgo i miei più sinceri ringraziamenti anche a tutti coloro che vorranno partecipare a questi corsi. Per poter migliorare il servizio alla cittadinanza abbiamo bisogno di voi. Vi aspettiamo”.

Venendo ai dettagli: si comincia il 7 Ottobre alle 21:15 con il Corso per Soccorritori volontari (base ed avanzato), si prosegue sabato 17 la mattina con il Corso BLS-D laico (abilitazione DAE) e poi il Corso Disostruzione Pediatrica Giovedì 22 dopo cena.

Per iscriversi basta contattare il 3247713113 (anche via whatsapp) o scrivere a formazione@misericordiapoggibonsi.org. Ulteriori info sul sito ed i canali social della Misericordia.

Fonte: Misericordia di Poggibonsi