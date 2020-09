Montaione, rinviata la seduta straordinaria del consiglio comunale

Il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi, ha diramato una nota alla Prefettura, alla locale stazione dei Carabinieri e alle testate d'informazione, per comunicare il rinvio della seduta straordinaria del consiglio comunale.

Con la presente comunico che la riunione del CONSIGLIO COMUNALE, convocato in sessione

Straordinaria di Prima convocazione ed in seduta Pubblica per il giorno MARTEDI 29 SETTEMBRE 2020

alle ore 21,30 presso il teatro del popolo "Scipione Ammirato",

è rinviata al giorno

Mercoledì 30-09-2020 alle ore 21:30

Resta invariata la sede di svolgimento nonché l’elenco delle proposte di deliberazione all’ordine del

giorno così come comunicato con il precedente avviso prot 0007983 del 24.09.2020.

Fonte: Comune di Montaione