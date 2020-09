Montelupo, sette anni di Pomerigginsieme

Giovedì 1 Ottobre prenderà il via Pomerigginsieme, il doposcuola organizzato dalla Pubblica Assistenza di Montelupo Fiorentino, giunto al settimo anno di attività.

Le lezioni, individuali o in piccoli gruppi, si terranno nella sede di via Caverni, 60, a Montelupo Fiorentino e saranno aperte ai bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado (elementari e medie). Il doposcuola si compone di una parte generica per l'aiuto compiti aperta a tutti e di una specializzata per bambini con Disturbi Specifici dell'Apprendimento, grazie alle nostre educatrici specializzate nell'utilizzo degli strumenti compensativi

Oltre al doposcuola, Pomerigginsieme mette a disposizione: laboratori di autostima, laboratori sul metodo di studio e una equipe accreditata per valutazioni e diagnosi dei Disturbi dell'Apprendimento. Ogni Martedì e Giovedì presso la sede, dalle 16.30 e 18.30, saranno a disposizione alcune operatrici per dare maggiori informazioni su orari, servizi attivi, iscrizioni e novità di quest'anno scolastico. È inoltre possibile contattare l'associazione al numero dedicato (per telefono o whatsapp) 3498578306 o via mail a pomerigginsiememontelupo@gmail.com.

Tutte le attività si terranno nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.

Oltre a Montelupo Fiorentino, dove il doposcuola è nato, Pomerigginsieme è ad oggi attivo anche ad Empoli e Montespertoli, grazie alla collaborazione con le Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e la Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Montespertoli.

Fonte: Ufficio Stampa