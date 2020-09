Pec gratuite, 9.500 per gli iscritti di Opi Firenze-Pistoia

È possibile attivare gratuitamente la casella PEC per tutti gli iscritti all’Ordine interprovinciale delle professioni infermieristiche Firenze-Pistoia. A farsi carico della spesa è stato l’Ordine stesso con l’obbiettivo di facilitare chi dovesse ancora mettersi in regola o chi sostiene si fosse già adeguato ma con una formula a pagamento. La decisione è stata presa dal Consiglio di Opi Firenze-Pistoia, anche alla luce del Decreto legge 76 del 16 luglio 2020 (“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”).

Per il Decreto legge i professionisti, inclusi gli infermieri e infermieri pediatrici, che non comunicano il proprio domicilio digitale (Pec) all'albo o elenco a cui sono iscritti, rischiano la sospensione fino alla comunicazione della posta certificata.

«Come avevamo già anticipato a fine agosto, abbiamo evitato che i nostri iscritti affrontassero un’ul- teriore spesa a loro carico – commenta Danilo Massai, presidente di Opi Firenze-Pistoia -. Acquistare un pacchetto di 9500 Pec è stata una decisione importante che ha comportato un attento esame del bilancio per recuperare l'intera somma di denaro che si aggira intorno ai 40 mila euro».

Per farlo è necessario accedere all’area riservata dell’iscritto al seguente indirizzo: https://serviziopifipt.wbss.it/ServiziOnline/private/index.jsf

Una volta che sono state inserite le credenziali valide sarà possibile iniziare la procedura di attivazione della PEC attraverso il menù in alto in cui è presente la voce "Attivazione PEC". L'USERNAME da inserire corrisponde al codice fiscale. Se non si è in possesso delle credenziali d'accesso è possibile effettuare la registrazione cliccando sul pulsante "Registrati", nel caso in cui si sia dimenticata la password d'accesso è possibile richiedere il reset cliccando sul pulsante "Password dimenticata".

Cliccando sul pulsante “Attivazione PEC” l’iscritto verrà indirizzato ad una pagina dove è necessario inserire il nome casella es. nome.cogmome e tutti i dati necessari per procedere all’attivazione. Per completare la procedura è necessario allegare copia del documento di identità in formato PDF. Dopo aver compilato tutti i dati della maschera e aver spuntato il flag “Accetta la privacy” si potrà procedere con l’inoltro della richiesta cliccando sul pulsante “Submit”. L’inserimento del numero di cellulare è obbligatorio preceduto dal prefisso +39 come da indicazione. Un indirizzo mail valido è obbligatorio al fine della corrispondenza con il fornitore dei servizi per la prima attivazione e per eventuali reset password successivi. Successivamente all’indirizzo indicato si riceverà una mail con i link di completamento della procedura.

Per eventuali problemi di attivazione rivolgersi al fornitore dei servizi PEC Hosting Solution al numero 05530312626.

Fonte: Opi Firenze-Pistoia - Ufficio Stampa