Arrestato 25enne a Prato a seguito di controlli antidroga

I carabinieri del Comando Provinciale di Prato hanno eseguito ieri, 25 settembre, una vasta attività di controllo di alcune aree urbane della città, sensibili al rischio di degrado e del dilagante fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Le operazioni sono state condotte con il supporto di unità cinofile del Nucleo di Firenze e supportate da due Squadre di Intervento Operativo del 6° Battaglione Carabinieri Toscana.

I punti nevralgici dove maggiormente si è concentrata l’attenzione dei militari sono state soprattutto le aree limitari alla Stazione Ferroviaria Centrale, dove spesso si registrano episodi di illegalità e violenza.

Nel corso dell’operazione è stato eseguito l’arresto e la traduzione in carcere di un 25enne albanese già sottoposto a misura detentiva degli arresti domiciliari, ma colto dai militari e pertanto segnalato in ragione delle reiterate condotte illecite riguardanti gli stupefacenti commesse anche dal domicilio di detenzione.

I risultati al termine dei vari interventi contano una persona arrestata, decine di persone e veicoli sottoposti a controllo, complessivi grammi 103 fra hashish e marijuana rinvenuti grazie –soprattutto- al fiuto di un cane dell’unità cinofila Carabinieri di Firenze. Erano stati suddivisi in dosi e poi nascosti nei giardini della Stazione in attesa di essere spacciati. Il relativo sequestro impedirà che raggiungendo i consumatori, la droga possa consumare il suo dannoso effetto sociale e per la salute.

Fonte: Legione Carabinieri Toscana- Compagnia di Prato