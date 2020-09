Regionali, Birindelli (Pd): "A Pieve a Nievole abbiamo recuperato il 6,5% dei voti"

Riceviamo e pubblichiamo una nota del segretario Pd di Pieve a Nievole, Monica Birindelli, che commenta la tornata elettorale di domenica scorsa.

“L’affermazione di Giani e della sua coalizione alle elezioni regionali di domenica scorsa è una grande vittoria per il centro sinistra tutto. Il nostro popolo non ha permesso che la Toscana fosse occupata dalla destra targata Lega\Fratelli d’Italia. Ringrazio di cuore Zingaretti, la nostra segretaria Bonafe' , i candidati, i sindaci , i volontari giovani e meno giovani che hanno lavorato senza risparmiarsi, a testa bassa per ottenere questo importante risultato.

L'apoteosi di questa campagna è stata senza dubbio la serata di Pistoia dove il nostro popolo si è ritrovato ed ha recuperato energie per arrivare convinti al traguardo.

Il risultato della Valdinievole non è stato soddisfacente per il nostro schieramento, come evidenziano i numeri, anche se a Pieve a Nievole abbiamo motivo di essere parzialmente soddisfatti, avendo recuperato più di 500 voti, il 6,5%, rispetto alle Europee del 2019.

La situazione post covid ha lasciato la Valdinievole in ginocchio e siamo tutti impegnati insieme ad amministratori e sindaci per recuperare il terreno perduto, naturalmente con l'aiuto della Regione Toscana che sarà al nostro fianco. Non sarà facile ma ce la faremo e il Pd sarà di sicuro l’attore principale e il punto di riferimento più importante per la Toscana del futuro”.

Monica Birindelli, segretario Pd di Pieve a Nievole