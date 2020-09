Riqualificazione di via dei Cerretani-via Panzani, lavori alla rete del gas in viale Guidoni

Il completamento della riqualificazione della direttrice via dei Cerretani-via Panzani, ma anche i lavori di risanamento della rete di distribuzione del gas sul controviale di viale Guidoni e la posa di cavi per l’illuminazione pubblica in via di Peretola.

Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.

Via dei Cerretani-via Panzani: inizieranno lunedì 28 settembre i lavori di rimozione dei sampietrini, risanamento e posa dell’asfalto architettonico. L’intervento, che completa il rifacimento della direttrice via dei Cerretani-via Panzani (fino a via del Giglio), è articolato in fasi successive. Si inizia in via Panzani nel tratto via del Giglio-via dei Banchi dove sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato. Inoltre prevista la chiusura di via dei Banchi (da via del Giglio a via dei Rondinelli) e il senso unico in via del Giglio (da via Panzani a via dei Banchi verso quest’ultima). A seguire i lavori si sposteranno nel tratto di via Panzani compreso tra via del Giglio e via dei Cerretani. Anche in questo caso sarà istituito un restringimento di carreggiata con senso unico alternato. Si aggiungerà il senso unico in via del Giglio da via Panzani verso via dei Banchi. La terza fase interesserà via dei Cerretani nel tratto via dei Rondinelli-piazza di San Pier Maggiore dove sarà istituito un restringimento di carreggiata. Nella quarta e ultima fase al restringimento di carreggiata si aggiungeranno ulteriori provvedimenti, ovvero: la chiusura della direttrice piazza Santa Maria Maggiore (da via dei Cerretani a via dei Vecchietti)-via dei Vecchietti (da piazza Santa Maria Maggiore a via dei Pecori)-via Teatina (da piazza di Santa Maria Maggiore a via dei Pecori), via dei Boni (da piazza di Santa Maria Maggiore a via dei Pecori), di Vicolo di Santa Maria Maggiore, di via dei Rondinelli (tra via dei Banchi e piazza degli Antinori). Attenzione anche ai divieti di sosta. Termine previsto 18 ottobre.

Via della Chiesa: per lavori edili con piattaforma aerea da lunedì 28 a mercoledì 30 settembre in orario 7-19 sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da via dei Serragli a via del Leone.

Viale Guidoni (controviale): inizieranno lunedì 28 settembre i lavori di risanamento di una tubazione della rete di distribuzione del gas. Fino al 10 ottobre nel tratto via delle Pandette-via Forlanini previsto un restringimento di carreggiata sul controviale.

Via di Peretola: per la posa di un cavo per la pubblica illuminazione da lunedì 28 settembre a giovedì 1° ottobre sarà chiuso il tratto da via San Biagio a Petriolo a via della Cupola. Nel tratto via di Brozzi-via della Cupola previsto un senso unico verso via della Cupola. Questo tratto sarà invece chiuso, sempre per lo stesso intervento, da venerdì 2 a lunedì 5 ottobre.

Via dei Benci: per il sollevamento di materiali con autogrù dalle 23 di lunedì 28 alle 5.30 di martedì 29 settembre sarà chiusa la corsia con direttrice di marcia lungarno alle Grazie-Corso Tintori.

Viale Segni: per il posizionamento di autobottei per getto da mercoledì 30 settembre previsti divieti di sosta e la chiusura del marciapiede dal numero civico 1 verso viale Gramsci. I provvedimenti saranno in vigore fino al 2 ottobre.

Via dei Servi: per lavori edili mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre la strada sarà chiusa da via del Castellaccio a via Alfani.

Via Pacinotti: mercoledì 30 settembre è in programma un trasloco con scala aerea. Dalle 9.30 alle 16.30 nel tratto dal numero civico 15 a viale dei Mille previsto un senso unico verso via del Pratellino.

Via dei Barbadori-via dei Ramaglianti: per lavori con piattaforma aerea giovedì 1° ottobre in orario 7-19 saranno chiuse via dei Barbadori (da via dei Belfredelli a via dei Ramaglianti) e via dei Ramaglianti (tra Borgo San Iacopo e via dello Sprone). Inoltre in via dello Sprone da via Toscanella e via dei Guicciardini scatterà un senso unico verso via Toscanella.

Via Lulli: per sollevamento materiale con autogrù giovedì 1° e venerdì 2 ottobre sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da via Monteverdi a via Galliano.

Via Borgognona: da giovedì 1° ottobre scatterà al chiusura del tratto via Filippina-via dei Bentaccordi per lavori edili. Termine previsto 6 febbraio.

