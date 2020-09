Scuola, mancano docenti: il Comune di Montespertoli si attiva per aiutare l’Istituto Comprensivo

La situazione dell’Istituto Comprensivo di Montespertoli è rappresentativa di quanto sta succedendo nelle scuole di tutta Italia: il problema della mancata nomina degli insegnanti da parte degli uffici scolastici provinciali sta mettendo in difficoltà l’avvio dell’anno scolastico in molte scuole, specialmente in quelle che hanno riaperto lo scorso 14 settembre, con conseguenze sulle famiglie.

Durante il corso di una riunione coordinata dall'Assessore alla Pubblica Istruzione Daniela Di Lorenzo e dalla Responsabile dell’Ufficio scuola del Comune, la Dirigente Scolastica Margherita Carloni ha riferito la difficoltà di assicurare, dal 28 di settembre, l’orario completo in tutti i plessi scolastici proprio a causa delle mancate nomine.

Preso atto della difficoltà - che l'Istituto Comprensivo sta segnalando costantemente e con forza alle istituzioni competenti - la Giunta guidata dal Sindaco Alessio Mugnaini ha ritenuto opportuno garantire un supporto operativo che si è tradotto con la messa a disposizione di educatori, con costi a carico dell’Amministrazione, impegnati nella copertura di alcune ore nella scuola secondaria di primo grado Renato Fucini.

L’Ufficio scuola del Comune si è subito attivato e, in stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo, è stato realizzato un micro-progetto di attività integrative, gestite da 14 educatori nella fascia oraria 12,30-13.45, da proporre agli studenti a partire da lunedì

28 settembre.

Il progetto denominato ‘Il Mondo dei Rifiuti’ è stato pensato per offrire agli studenti spunti di riflessione per sviluppare un nuovo modo di vedere i rifiuti e agire in modo intelligente nell’ambiente in cui viviamo.

"L'obiettivo di questa Amministrazione e dell'Istituto Comprensivo –afferma il Sindaco Alessio Mugnaini – è fare tutto il possibile, senza risparmio di energie e di risorse, per cercare soluzioni più appropriate per consentire il normale svolgimento della attività scolastiche e venire incontro alle esigenze degli studenti e delle famiglie".

Leggi anche

Caos scuola, l'Ufficio Regionale: in 24 ore la graduatoria corretta dei docenti

Lo sciopero del 25 settembre

IC Empoli, manca personale: interviene il Comune

Fonte: Comune di Montespertoli