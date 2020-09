Si introduce in un palazzo e in tre appartamenti: arrestato a Firenze per violazione di domicilio

Questa mattina un uomo, 40enne italiano senza fissa dimora e con vari precedenti penali, è stato arrestato a Firenze per violazione di domicilio. La proprietaria di casa avrebbe inserito la chiave nella serratura ma, nonostante i tentativi, continuava a girare a vuoto. Lanciato l'allarme ai carabinieri, un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Firenze è giunto sul posto in via Vittorio Emanuele II. Dopo aver accertato che la chiave non funzionava e che la donna non poteva entrare nella palazzina, che è in via di ristrutturazione, i militari hanno constatato che la porta risultava forzata e bloccata all'interno.

Chiesto l'intervento di un secondo equipaggio, i carabinieri hanno trovato sul retro un'altra possibilità di accesso. Una volta dentro l'edificio è stato colto sul fatto l'autore del reato, il 40enne, che non solo aveva forzato la porta esterna ma anche quella dei tre appartamenti del palazzo, mettendoli tutti a soqquadro e trovando sistemazione in uno di questi.

L'uomo, già sottoposto all'obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato arrestato e sarà giudicato con rito direttissimo lunedì mattina.