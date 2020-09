Tirocini università, Grazzini (IV): "A rischio i tempi di laurea degli studenti"

“Sono numerosi gli studenti universitari fiorentini che in queste settimane hanno segnalato la preoccupante situazione in merito ai tirocini curricolari, quelli cioè necessari per potersi laureare. In questa fase post-covid infatti, tanti tirocini sono stati bloccati per precauzioni e distanziamenti necessari. Ma, alcune facoltà in particolare, non possono fare a meno del tirocinio, perché ad esempio prevedono tesi sperimentali, basate proprio sulle esperienze di tirocinio.” Così il coordinatore fiorentino di Italia Viva, Francesco Grazzini

“Saltare una sessione di laurea non è cosa da poco: può significare andare fuori corso, e quindi dover pagare un altro anno di tasse universitarie ed eventualmente perdere i requisiti per alloggio e borsa di studio” Prosegue

“Per gli studenti il tirocinio è sicuramente una grande opportunità di crescita e di messa in pratica di quello che studiano solo sui libri. Ma stiamo vivendo una fase particolare che richiede provvedimenti particolari. L'università ha fatto tanto durante il lockdown per garantire la possibilità di laurearsi ai propri studenti. Adesso serve uno sforzo in più, perché – specialmente in questo periodo di crisi economica e del lavoro – non possiamo permetterci di chiedere agli studenti di pagare un altro anno di tasse e di ritardare il loro ingresso nel mondo del lavoro.” Conclude Grazzini.

Fonte: Ufficio stampa