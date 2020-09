Tornano gli Storytellers alla biblioteca ‘Fucini’

#THE STORYTELLER PROJECT - LE CAMPANE DELLE LETTURE

Lunedì 28 settembre si svolgerà la giornata conclusiva di “The Storytellers Project”, il progetto che ha visto coinvolti lettori adulti e famiglie con bambini della biblioteca pubblica “R. Fucini” di Empoli dallo scorso febbraio 2020.

I bambini riconsegneranno le campane delle letture, le Storybell, e potranno incontrare di persona i lettori con cui hanno interagito per tutta l'estate. Un gruppo di lettori remoti, formati e accreditati dalla biblioteca, si è infatti messo a disposizione dei più piccoli che scuotendo le campane potevano avviare una chiamata ed ascoltare le loro letture dal vivo, in un rapporto uno ad uno.

L'iniziativa si terrà dalle 17 alle 18.30 nel Cenacolo del Convento degli Agostiniani e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della biblioteca (@fuciniempoli).

#L'ORA DEL RACCONTO

Martedì 29 settembre, ore 17

Vi aspettiamo nella Torre del Racconto per il consueto appuntamento con la lettura e gli albi illustrati della Biblioteca.

Antonella leggerà per voi alcune delle storie più amate delle letture al parco, per condividere i ricordi più belli dell'estate.

Max 10 partecipanti, su prenotazione.

#SFERRUZZA, SFERRUZZA

Martedì 29 settembre, dalle ore 16

Con l'arrivo dell'autunno, le Sferruzzanti tornano al chiuso e cambiano giorno.

Il nuovo appuntamento è il martedì alle 16, in biblioteca. Il gruppo "Sferruzza, sferruzza" sta lavorando con grande impegno alla realizzazione del progetto Viva Vittoria, il progetto nato nel 2015 dall'impegno di 5 donne unite dal desiderio di fare qualcosa per fermare la violenza sulle donne: lo hanno fatto impegnandosi nella maglia, in un'attività che favorisce la riflessione sul proprio essere, e coinvolgendo migliaia di altre donne che hanno realizzato nel tempo migliaia di quadrati di maglia, tanti da avvolgere intere città e dimostrare a tutti che insieme si può.

Il gruppo è comunque pronto ad accogliere chiunque voglia avvicinarsi al mondo dei ferri, anche per muovere i primi passi.

#VIDEOLETTURE DELLA BUONANOTTE

Giovedì 01 ottobre, alle 21

Per inaugurare il nuovo orario della biblioteca, una lettura da "Donne che corrono coi lupi", a cura di Anna Dimaggio.

Vi aspettiamo sulla pagina FB della Biblioteca, @fuciniempoli, alle 21 in punto.



#LA GRANDE BIBLIOTECA DELLE PICCOLE MERAVIGLIE

Sabato 03 ottobre, ore 16.30 (replica alle 17.30)

Dal 01 ottobre la Biblioteca amplia ulteriormente il proprio orario e diventa XL.

Una GRANDE BIBLIOTECA ricca di piccole suggestioni e attività meravigliose, come la Lettura Mignon proposta dalla brava Gloria Noto.

Le più belle favole raccontate con la voce e le pieghe pazienti degli origami.

Per bambini dai 3 ai 10 anni. Max 7 partecipanti per gruppo, su prenotazione.

