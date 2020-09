Un francobollo dedicato alla Costa degli Etruschi, sarà diffuso in tutto il mondo

È stato presentato questa mattina a Riva degli Etruschi, suggestivo complesso turistico a pochi chilometri da San Vincenzo, il francobollo tematico da paesaggistica, rientrante nella tariffa B, dedicato al territorio della Costa degli Etruschi. Insieme al francobollo sono stati presentati tutti i prodotti collegati: folder, bollettino illustrativo a firma del sindaco di San Vincenzo, cartolina, tessera e busta cavallino.

Alla cerimonia di presentazione hanno partecipato Alessandro Massimo Bandini, sindaco di San Vincenzo, Comune capofila dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi, Gianni Anselmi, consigliere regionale, Claudio Vescovi della direzione centrale servizi filatelici di Poste Italiane e Fabio Gallinella, direttore della filiale di Livorno di Poste Italiane. Presenti anche tutti gli Amministratori dei Comuni facenti parte dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi.

L’immagine del francobollo sintetizza le peculiarità del territorio, che dalle colline scende al mare. Una finestra che si affaccia su un paesaggio modellato dalle attività agricole dell’uomo, che si trasforma in scogliere facendo intuire calette tutte da scoprire. Un mare azzurro e in primo piano un’eccellenza riconosciuta a livello internazionale come il vino della nostra terra, prodotto apprezzato in tutto il mondo. A completare sono stati inseriti la cartina stilizzata della Toscana, con evidenziato il territorio di riferimento, e il logo dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi.

«L’emissione di un francobollo dedicato alla Costa degli Etruschi - ha detto il sindaco di San Vincenzo, Comune capofila dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi, Alessandro Massimo Bandini -, rappresenta un momento storico di straordinaria importanza, oggi ma ancora di più negli anni a venire. La possibilità di veder rappresentata la Costa degli Etruschi su un francobollo del genere, che avrà una tiratura di ben 400.000 esemplari, consentirà dunque al nostro territorio di poter godere di una vetrina turistica di fondamentale importanza in tutto il mondo».

Parole di apprezzamento per l’iniziativa sono state espresse anche dal consigliere regionale Gianni Anselmi: «L’evento di oggi - ha spiegato - rappresenta un ulteriore tocco di prestigio per tutto il territorio che, grazie anche al grande lavoro degli

Amministratori, è in assoluto tra i più dinamici del contesto regionale. Dovremo lavorare per offrire servizi forti e fare un salto competitivo di innovazione del prodotto. Proprio per questo la Regione può essere utile, mi auguro di poter essere al fianco di questo territorio e fare questo tipo di lavoro. Le tantissime presenze che si registrano infatti ci danno grandi responsabilità, e tutto ciò è ben riconosciuto da questo passaggio con Poste Italiane».

Claudio Vescovi, della direzione centrale dei servizi filatelici di Poste Italiane, ha infine ricordato che «il francobollo rimarrà in corso per sempre e una copia verrà distribuita a tutte le amministrazioni postali del mondo». A conclusione il direttore della filiale di Livorno di Poste Italiane, Fabio Gallinella: «Questa terra ha bisogno anche di noi, per i servizi che offriamo ci permette di essere un veicolo molto importante riguardo alla conoscenza del territorio che equivale a eccellenza e qualità».

La cerimonia di presentazione si è conclusa con la consueta timbratura alla quale hanno partecipato tutti gli Amministratori dell’Ambito Turistico Costa degli Etruschi. Il direttore della struttura di Riva degli Etruschi, Stefano Tredici, infine, per salutare gli ospiti li ha invitati ad un tour nel parco alla scoperta dell’oasi millenaria.

Il timbro di prima emissione sarà disponibile per centoventi giorni all’ufficio centrale delle Poste Italiane di Livorno. Coloro che invece sono interessati ad acquistare i prodotti collegati all’emissione del francobollo possono rivolgersi nei prossimi giorni agli sportelli filatelici presenti negli uffici postali di Livorno centro, Castiglioncello, Rosignano Solvay, Cecina, San Vincenzo e Piombino, oppure contattare la referente filatelica di Livorno al numero 338/201150

Fonte: Ufficio Stampa