Via dei Neri chiusa per il ritorno degli scaffali della Sala Tassinari in biblioteca

Proseguono i lavori di restauro del palazzo principale che ospita la biblioteca comunale ‘Renato Fucini’. L’intervento ha riguardato non solo il consolidamento della struttura interna e la ristrutturazione dell’esterno, ma anche il recupero di alcuni mobili di grande valore.

Sono stati restaurati gli scaffali in legno della Sala Tassinari, la sala più preziosa della Biblioteca Comunale Renato Fucini di Empoli. Si tratta di mobilio d’epoca che ha ricevuto la tutela e il vincolo da parte della Soprintendenza e che è considerato di interesse culturale.

L’intervento si è concluso e lunedì prossimo, 28 settembre, il mobilio rientra dal laboratorio di restauro per essere rimontato nella sala.

Per far questo è prevista la chiusura temporanea di Via dei Neri, secondo tratto, da Via Leonardo da Vinci a Via Santo Stefano.

Dalle 10 alle 15 di lunedì 28 settembre è previsto quindi il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto quelli utilizzati per l'esecuzione del trasloco ed eccetto i residenti del tratto interessato.

Per coloro che devono raggiungere Piazza del Popolo in quell’orario sarà consentito passare da Via Ferrucci, svoltare a destra su Via Giuseppe del Papa (telecamera della Ztl momentaneamente disattivata a questo scopo) e arrivare fino a Via Ridolfi.

Infine la chiusura del primo tratto di Via Dei Nei, che era stata annunciata per l’esecuzione di lavori di consolidamento al palazzo ex Ser.T di Piazza XXIV Luglio, è stata posticipata causa maltempo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa