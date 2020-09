Abete di 20 metri a rischio, abbattimento a San Gimignano

Un abete di 20 metri d'altezza circa è risultato pericolante all'interno del cortile della scuola elementare di Belvedere a San Gimignano, perciò è stato tagliato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Poggibonsi con l'aiuto dell'autoscala da Siena. L'albero sporgeva per oltre 3 metri dal suo baricentro. Fortunatamente non ci sarebbe stato rischio per la scuola, come confermato dal sindaco Andrea Marrucci in contatto telefonico con la nostra redazione, ma la valutazione finale che è stata fatta è quella dell'abbattimento. In un paio d'ore, dopo la chiamata alle 11.30, l'albero è stato tagliato per intero. L'albero ha subìto le forte raffiche di vento e il maltempo che si è abbattuto negli scorsi giorni nel Senese e nel resto della Toscana.