Professore positivo a Livorno, 200 contatti stretti allertati

Questi gli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, sui quali le strutture di Igiene e Sanità Pubblica, che gestiscono queste situazioni insieme al personale scolastico ed ai Comuni interessati, stanno effettuando le relative indagini epidemiologiche sui bambini e sul personale scolastico.

Ambito ex Asl 2 di Lucca

Liceo Vallisneri di Lucca, ISI di Castelnuovo

E’ risultato positivo uno studente del Liceo Vallisneri di Lucca.

Positivo anche uno studente dell'ISI di Castelnuovo.

Sono casi emersi nelle ultime ore e, attraverso i referenti Covid delle scuole, le famiglie dei compagni di classe dei due ragazzi sono già state avvertite della sospensione delle attività didattiche in quelle specifiche classi.

Ambito ex Asl 5 di Pisa

Scuola primaria Gereschi e scuola materna Immacolatine di Pisa

Si segnalano due nuovi casi di bambini positivi al Covid-19: uno in una classe seconda ed uno in una classe quinta della scuola primaria “Livia Gereschi” di Pisa. Sono stati messi in quarantena complessivamente 30 bambini e 9 insegnanti.

Sono inoltre risultati tre casi di positività alla scuola materna Suore Immacolatine Beltrami a Porta a Mare, a Pisa. Come consuetudine, l’Igiene e Sanità Pubblica sta mettendo in quarantena tutti i contatti stretti.

Ambito ex Asl 6 di Livorno

ITIS di Livorno

E’ risultato positivo al Covid un insegnante dell’Istituto ITIS di Livorno. Circa 200 i contatti stretti individuati dalla struttura di Igiene e Sanità Pubblica per la quarantena.

Fonte: Asl Nord Ovest