Progetto Cascina smentisce accordo con Cosentini: "Notizia infondata, non aderiremo"

Progetto Cascina smentisce ogni accordo preso con alcuno dei candidati al ballottaggio (diversamente da quanto riportato qui, NdR), pur avendo avuto diversi contatti ed incontri con entrambi. Alle proposte avanzate dagli schieramenti abbiamo sempre risposto che unico interesse era la valorizzazione dei punti del nostro programma.

Coerentemente a quanto affermato in tutta la campagna elettorale. La notizia pubblicata di un nostro accordo è infondata. Si è voluto confondere un incontro con un accordo.

Riteniamo quindi che alla luce di quanto successo, ogni possibile proseguimento su questa strada diventa precluso e pertanto comunichiamo in via ufficiale che Progetto Cascina non aderirà ad alcuna delle proposte avanzate da entrambi le coalizioni.

Analogamente ci sentiamo di censurare chi con azione maldestra ha dato risalto ad una notizia senza verificarne la veridicità e cosa più grave, di averlo fatto senza confrontarsi con il Direttivo di cui faceva parte e ne aveva condiviso la decisione di ascolto dei candidati.

Fonte: Progetto Cascina