A Milano Design City l'evento espositivo dal Carnevale di Viareggio 'The skull parade'

Nell’ambito delle azioni che il Comune di Milano svolge per la ripresa delle attività culturali, la Fondazione Carnevale di Viareggio, il Lucca Center of Contemporary Art e il Consolato Generale del Messico hanno organizzato la mostra “THE SKULL PARADE. IL TEMPO DELLA VANITÀ. I TESCHI RACCONTANO”, da oggi a Milano fino al 10 ottobre. L’iniziativa si presenta in occasione della Milano Design City, quest’anno dedicata alla cultura del progetto e dell’innovazione, con attenzione particolare alla riprogettazione degli spazi urbani, la sostenibilità e l’economia circolare.

La Mostra, partita da Viareggio dove è stata allestita durante l'ultima edizione del Carnevale arredando alcuni degli angoli più belli della Città, è allestita nel centro storico di Milano, lungo via Marconi nei pressi del Museo del Novecento, a pochi passi dal Duomo. Esposti alcuni dei coloratissimi e monumentali teschi realizzati dagli artisti del Carnevale di Viareggio come espressione di arte urbana. L’ideatore e curatore dell’evento Maurizio Vanni, direttore generale del Lucca Center of Contemporary Art, ha affidato la realizzazione dei teschi d'autore ad artisti del Carnevale di Viareggio e artisti figurativi contemporanei italiani ed internazionali.

Una Mostra che si ispira alla tradizione popolare messicana del Giorno dei Morti (Día de Muertos) dove i teschi - conosciuti come “calaveritas” - fanno parte di uno dei dieci elementi che compongono gli altari dei morti, che le famiglie messicane collocano nei cimiteri o nelle loro case per il “Giorno dei Morti”, in omaggio alla memoria dei cari defunti. I teschi rappresentano in una prospettiva indigena il temporaneo ritorno delle anime nelle loro case e nel mondo dei vivi, per convivere con la famiglia e per nutrirsi dell'essenza del cibo, che viene loro offerto sugli altari posti in loro onore, richiamando l'inevitabile passaggio dal terreno al mistico. Sono un’espressione di cultura popolare che si mantiene sino ai nostri giorni, dando origine a una delle festività più significative del Messico che si celebra il 1° novembre. La mostra “The Skull parade. Il tempo della Vanità. I teschi raccontano” è il risultato dell’impegno congiunto di Fondazione Carnevale di Viareggio, Lucca Center of Contemporary Art e Consolato Generale del Messico a Milano, che patrocina l’iniziativa insieme al Comune di Milano.

Fonte: Ufficio Stampa