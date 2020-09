Biblioteca Calci, dal Mibact 5mila euro per i nuovi libri

Ha avanzato la sua candidatura per ricevere un contributo ministeriale per l’acquisto di nuovi libri da destinare alla biblioteca Leopoldo Meucci e ha ricevuto 5.000 euro. Il Comune di Calci ha presentato la domanda sulla piattaforma creata dalla direzione generale biblioteche e diritto di autore e ha ricevuto un finanziamento che rientra nell’avviso pubblico emanato per sostenere le biblioteche e, più in generale, la filiera dell’editoria libraria fortemente colpita in seguito all’emergenza Covid-19. La somma è stata subito investita nell’acquisto di nuovi libri che andranno così ad ampliare il catalogo della biblioteca comunale che sarà sempre più ricco, aggiornato e destinato a tutte le fasce d’età.

“Liliana Segre, Pietro Bartolo, Margherita Hack e tanti altri autorevoli autori ma anche ultime uscite editoriali andranno ad ampliare il catalogo della nostra biblioteca comunale – interviene l’assessore alla cultura Anna Lupetti – che sarà sempre più attrattiva”

Soddisfazione anche da parte del del Sindaco Massimiliano Ghimenti che conclude: “Sono molto soddisfatto per questa somma che arriva dal Ministero: la volontà e l’intento viaggiano nella direzione di favorire l’avvicinamento dei ragazzi e di tutti i calcesani alla lettura, alla scrittura e alla piena fruizione della biblioteca che, grazie ai volontari, sta sempre più diventando un punto di riferimento per la collettività”

Fonte: Comune di Calci - Ufficio stampa