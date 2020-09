In biblioteca fino a tardi, a Empoli orario esteso fino alle 21

La biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli amplia ancora il proprio orario di apertura e da giovedì 1 ottobre sarà aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 21 e il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

MODALITA DI ACCESSO E SERVIZI – Le modalità di accesso alla biblioteca rimangono quelle che gli utenti hanno imparato a conoscere in questi mesi: si può entrare in biblioteca solo con mascherina protettiva (obbligatoria sopra 6 anni) e dopo essersi disinfettati le mani con il gel igienizzante messo a disposizione all'entrata. Gli utenti sono tenuti a indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo di permanenza in biblioteca. L’ingresso in biblioteca avviene dopo la misurazione della temperatura corporea attraverso apposito termoscanner. Non sarà consentito l’accesso a persone con temperatura corporea maggiore uguale a 37,5°C o altri sintomi influenzali.

È possibile consultare a scaffale aperto i materiali della biblioteca: libri, quotidiani, riviste e dvd, sia della sezione adulti sia della sezione ragazzi, sono liberamente consultabili, purché sia indossata la mascherina, e prima e dopo la fruizione, sia effettuata la pulizia delle mani con il gel igienizzante.

Per le postazioni nelle sale studio e in mediateca è attiva la prenotazione tramite l’utilizzo del software Affluences. È possibile scaricare gratuitamente l’App (da App Store o Google Play) o usare la versione web su qualsiasi browser www.affluences.com. In alternativa gli utenti possono chiamare il numero di telefono 0571 757840.

TANTI NUOVI LIBRI IN ARRIVO – Grazie al contributo di diecimila euro per l’acquisto libri da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per il sostegno all'editoria libraria, tantissime sono le novità di narrativa e saggistica per bambini, ragazzi e adulti che stanno arrivando sugli scaffali della biblioteca! Inoltre i libri con molte prenotazioni saranno acquistati in doppia copia, per soddisfare il maggior numero di utenti.

Ricordiamo inoltre la campagna acquisti della biblioteca SCELTI DA VOI, pensata per soddisfare ogni desiderio di lettura! Gli utenti possono segnalare alla biblioteca suggerimenti e consigli per gli acquisti: se la segnalazione sarà accolta, chi l'ha fatta avrà diritto ad essere il primo a prendere in prestito il libro. Per inviare i propri suggerimenti è sufficiente inviare una mail all'indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it , chiamare lo 0571/757840, scrivere un messaggio sulla pagina Facebook della biblioteca @fuciniempoli o andare direttamente in biblioteca.

INIZIATIVE E ATTIVITA DEL MESE DI OTTOBRE – Dal mese di ottobre tornano anche le principali iniziative del programma ApritiBiblioteca. Alcune conferme e alcune novità, che saranno ulteriormente sviluppante nel corso dell'autunno e del prossimo inverno.

L'Ora del Racconto riprende a regime ogni martedì alle 17, con una importante novità: visto il successo delle ultime esperienze, una volta al mese l'appuntamento più amato dai bambini sarà online, in diretta streaming sulla pagina Facebook della Biblioteca.

In ottobre si inaugurerà anche un nuovo format, per ragazzi e per adulti, che si intitola Accendere le idee: un ciclo di laboratori di argomento tecnico e scientifico che vedranno la collaborazione di molti esperti divulgatori, con il consueto sostegno dei bibliotecari per approfondire gli argomenti trattati.

Non mancherà uno speciale omaggio a Gianni Rodari, nel centenario della nascita: ogni mese laboratori di scrittura, lettura, arte e creatività digitale.

Il Gruppo di lettura adulti “Preferirei di no” si conferma ogni ultimo sabato del mese; e tornano anche i gruppi di lettura per ragazzi, divisi in due fasce di età: dagli 8 agli 11 anni e dai 12 ai 15, mentre uno speciale GdL sarà dedicato ai fumetti e graphic novel, genere molto apprezzato dagli adolescenti.

Il gruppo della maglia “Sferruzza, Sferruzza” torna invece ad incontrarsi al chiuso e cambia giorno: il martedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Le sferruzzanti stanno lavorando ad un importante progetto sociale, Viva Vittoria, contro la violenza di genere. Come sempre, è il benvenuto chi volesse unirsi al gruppo, anche se alle prime armi.

Appuntamento speciale giovedì 8 ottobre: Empoli ospita ancora una volta un appuntamento della Rassegna “Felicità metropolitane” alle ore 18.00 presso La Vela "Margherita Hack" (via Magolo 32) l’associazione culturale La Nottola di Minerva, in collaborazione con la Città Metropolitana, presenta il libro di Giuseppe Culicchia E finsero felici e contenti, edito da Feltrinelli. Reading d’autore e Talk Show condotto da Raffaele Palumbo di Controradio. Un'opera di satira chirurgica e impietosa, che fa ridere e fa riflettere sulle finzioni comode e talvolta mostruose a cui siamo tutti assuefatti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa