Boccaccesca, una degustazione in palio nel concorso di gonews.it. Gioca con noi!

Boccaccesca, XXII edizione si terrà a Certaldo da venerdì 2 a domenica 4 ottobre nel centro storico del borgo del Boccaccio. Per l'iniziativa (che verrà presentata domani in conferenza stampa) il nostro giornale online lancia un gioco per mettere in palio una degustazione omaggio presso l'Enoteca di Boccaccesca situata nella ex chiesa dei SS Tommaso e Prospero. Il vincitore potrà andare direttamente alla cassa con un documento di riconoscimento nell'arco dei tre giorni di manifestazione per ritirare il calice e il tagliando per la degustazione. Le degustazioni in palio hanno un valore di 10 euro cadauna.

Degustazione omaggio, come partecipare?

Da oggi, lunedì 28, fino a giovedì 1 ottobre gonews.it metterà in palio degustazioni omaggio. Per partecipare basta inviare una mail all'indirizzo concorsigonews@gmail.com con la risposta esatta alla domanda che faremo. L'estrazione avverrà a sorte tra i partecipanti tramite un apposito programma, a ogni concorrente verrà affidato un numero in base all'ordine cronologico di arrivo della mail. Chi risponderà dovrà inserire nome cognome e numero di telefono per essere ricontattato in caso di vittoria. Le risposte possono essere inviate fino alla mezzanotte del giorno del concorso, le altre successive saranno scartate. I dati inviati non saranno utilizzati per altri fini se non quello del concorso.

La domanda di oggi: Quando è nato Boccaccio? Indicare giorno mese e anno. Scriveteci a concorsigonews@gmail.com per ottenere la degustazione omaggio, vi aspettiamo