Cocaina nel barattolo del riso, arrestato 27enne

I carabinieri di Livorno hanno arrestato un 27enne, incensurato, trovato in possesso di 70 grammi di cocaina. I militari lo hanno notato da solo a bordo di un'auto vicino alla stazione e, insospettiti, lo hanno controllato.

Il giovane, di origini albanesi, da subito è risultato nervoso. Perquisito, è stato trovato con 5 grammi di cocaina pronti per la vendita, quindi è stato deciso di andare a controllare l'abitazione.

In casa il 27enne aveva altri grammi di stupefacente. Li aveva nascosti in un barattolo di riso messo in camera da letto. Inoltre sono stati trovati materiale per il confezionamento e 1.650 euro, probabile provento di spaccio. Il giovane adesso è in carcere alle Sughere.