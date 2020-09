Consiglio comunale Cerreto, si parla di tagli alle tasse

È convocato per mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 18,30, il Consiglio comunale di Cerreto Guidi che si svolgerà nella Sala delle adunanze consiliari, naturalmente nel rispetto di tutte le misure di prevenzione dal contagio Covid-19.

Sono nove gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco: fondo di riserva;

2. Variazioni e storni al Bilancio di previsione 2020-2022 e al documento unico di programmazione 2020-2022;

3. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020- Presa d’atto del permanere degli equilibri di Bilancio- Ricognizione sui programmi e verifica;

4. Gestione del servizio di igiene urbana- Conferma del piano tecnico finanziario anno 2019 per determinazione tariffa anno 2020;

5. Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti -Tari- Approvazione;

6. Tari 2020-Approvazione tariffe, riduzioni ed agevolazioni;

7. Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria -IMU- Approvazione;

8. Nuova IMU 2020: Approvazione aliquote e detrazioni;

9. Presentazione al Consiglio comunale del Documento unico di programmazione 2021-2023.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa