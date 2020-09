Covid, 12 casi positivi di ritorno da viaggio in Sicilia a Mercatale Val di Pesa

“Siamo in costante contatto con le autorità competenti per monitorare lo stato di salute delle persone risultate positive al Covid, stiamo lavorando continuamente per tutelare la sicurezza della nostra comunità nel rispetto delle misure previste dal governo”. Con queste parole il sindaco Roberto Ciappi commenta la notizia relativa al contagio di un gruppo di anziani di Mercatale, provenienti da un viaggio in pullman in Sicilia. Dodici i casi emersi su ventinove persone, tanti erano i partecipanti alla gita. Anche sugli altri sono in corso gli opportuni accertamenti diagnostici. Per illustrare la situazione, con gli aggiornamenti necessari, il sindaco Roberto Ciappi domani farà un collegamento web dalla sua pagina Fb per informare la comunità e fare il punto sull’emergenza sanitaria.

“Sono state assunte tutte le necessarie misure cautelative. Mai come in questo momento è necessario ribadire quanto importante sia il rispetto puntuale delle regole anticontagio. Mi rivolgo a tutti, ragazzi, adolescenti, anziani, famiglie, studenti. Non possiamo pensare di abbassare la guardia ora che abbiamo allentato e ripreso a vivere con una discreta dose di autonomia la nostra quotidianità. Occorre porre la massima attenzione all'applicazione delle norme previste dal governo per la prevenzione e il contrasto alla crisi epidemiologica. Tre regole sono da osservare in ogni azione che ci espone al contatto con l'esterno: indossare la mascherina, rispettare i parametri di distanziamento e igienizzare adeguatamente e in modo frequente le mani, oltre ad evitare condizioni e situazioni di assembramento. Solo attenendoci a questi criteri potremmo evitare o ridurre il rischio di contagio". La diretta Fb si terrà domani, martedì 29 settembre, alle ore 19.

Fonte: Ufficio Stampa