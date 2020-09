Croce Rossa Empoli, il progetto 'Ne vale la pena?' alla Fiera di Settembre

Si è svolta nei giorni scorsi la classica ‘Fiera di Settembre’ di Empoli.

Un appuntamento classico che però in un periodo come quello che stiamo vivendo ha un sapore di ritorno alla normalità graduale importante.

Per questo i Giovani di Croce Rossa del Comitato di Empoli hanno deciso di portare il loro nuovo progetto dal titolo ‘Ne vale la pena?’ per la prima volta in assoluto a questa manifestazione.

Il progetto, studiato per aumentare la consapevolezza di tutti sulla sicurezza stradale, ha avuto un grande successo su tutte le fasce d’età, con giovanissimi e persone adulte che hanno risposto in tantissimi all’appello dei ragazzi della Croce Rossa che gli proponevano il progetto.

La risposta, oltre che essere stato importante per quantità di persone, lo è stato anche per la risposta che queste persone hanno dato. Nella chiacchierata post progetto con i volontari hanno infatti lasciato molti commenti costruttivi, indici del fatto che il progetto aveva funzionato.

Se vi piace questo progetto ma non eravate alla fiera o non avete avuto modo di dedicare qualche minuto non preoccupatevi. I Volontari della Croce Rossa riproporranno questa attività in altri eventi similari (luna park, mercati, sagre ecc.)

Fonte: Croce Rossa Italiana Empoli