Famiglie e bambini al Museo Zeffirelli: ecco il nuovo Biglietto Famiglia

Tante novità per famiglie e bambini alla Collezione Zeffirelli da ottobre. Con il nuovo Biglietto Famiglia, genitori e figli (minori di 14 anni) potranno accedere al percorso museale con un solo unico biglietto al costo di 20,00€. In più la Fondazione Zeffirelli in collaborazione con Federighi Editori ha realizzato "Regista per gioco", l'album di attività per bambini per scoprire la Collezione Zeffirelli.

L’album ha l’obiettivo di coinvolgere i giovanissimi nella visita delle Sale del Museo, attraverso delle attività ludiche che permettano ai bambini di interagire con gli oggetti presenti nell’esposizione. I bambini saranno portati a concentrarsi su alcuni punti salienti della Collezione con l’obiettivo di renderli protagonisti di una propria esperienza estetica. Un vero e proprio tuffo nel favoloso mondo dello spettacolo! L’album del regista sarà acquistabile al costo di 4,00€ presso la biglietteria della Collezione Zeffirelli. I bambini avranno a loro disposizione, delle matite e dei fogli, per completare le attività durante il percorso. Le matite per colorare dovranno essere restituite all’uscita per essere sanificate.

Fonte: Fondazione Zeffirelli Press Office