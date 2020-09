Evento per i cento anni dai 'Fatti di Montespertoli'

L’Amministrazione Comunale di Montespertoli si avvicina alla celebrazione dei 100 anni da ‘I Fatti di Montespertoli’ del 10-14 ottobre 1920. In quei giorni, gli squadroni fascisti effettuarono una prima spedizione punitiva contro l’Amministrazione socialista di Montespertoli con l’obiettivo di occupare il Palazzo Comunale. ‘I Fatti di Montespertoli’ rappresentano in effetti il primo provocatorio tentativo fascista di occupazione, al quale i cittadini di Montespertoli risposero prontamente, impedendone la riuscita. La notte del 12 ottobre accorsero in tanti dal Centro Storico e dalle numerose frazioni del Comune, persone di ogni età e con armi di ogni tipo, con l’unico obiettivo di difendere il Palazzo Comunale.

Montespertoli ha attraversato nel corso della sua esistenza numerose prove e numerose difficoltà, ha partecipato alla guerra di Liberazione subendo molteplici bombardamenti e feroci rappresaglie in cui molti civili hanno perso la vita. Tuttavia, ‘I Fatti di Montespertoli’ rappresentano un esempio unico di come la cittadinanza si è opposta in maniera chiara e determinata al primo tentativo di occupazione del regime totalitario. Donne e uomini, giovani e anziani, si sono messi in gioco con coraggio e dignità, rischiando la propria vita per difendere e mantenere alti i valori di libertà e di democrazia.

“Celebrare queste giornate, rappresenta per il Comune di Montespertoli un dovere storico e morale affinché tutti, e soprattutto le nuove generazioni, possano conoscere il proprio passato e possano contrastare ogni forma vecchia e nuova di revisionismo, di negazionismo e di indifferenza” dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini. “Oggi, più che mai, è necessaria un’attenta riflessione sul nostro passato e sull'impegno di tanti montespertolesi, affinché ciò che è accaduto non venga dimenticato e che la storia non si ripeta nel tempo” conclude.

Nelle scorse settimane, l’Amministrazione Comunale ha inviato una lettera al Presidente della Repubblica raccontando gli eventi accaduti e chiedendo di voler concedere al Comune di Montespertoli un’onorificenza in memoria dei cittadini di ieri e di oggi per sigillare l’impegno che ha dimostrato la popolazione tutta nell'opposizione al regime fascista nel corso della sua storia.

‘I Fatti di Montespertoli’ verranno celebrati con una serie di iniziative che si svolgeranno domenica 11 ottobre 2020 grazie alla preziosa collaborazione delle associazioni Casa del Popolo, Circolo Arci S. Allende, Bibli.a.mus. Il programma sarà reso disponibile nei prossimi giorni.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa