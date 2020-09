Hera, Scart partecipa alla Milano Design City

Scart è il progetto artistico del Gruppo Hera che da oltre vent'anni sviluppa il binomio arte e rifiuto: un'eccellenza capace di coniugare magistralmente design e rispetto per l'ambiente, arte e natura. Tutti elementi chiave alla base dell'evento RoGUILTLESSPLASTIC di Rossana Orlandi, all'interno del quale si inserisce l'exhibition "We are nature" che vede la partecipazione di Scart con l'installazione “Business Wo/men”: quattordici statue a grandezza naturale, che raffigurano l'uomo e la donna d'affari, realizzate con scarti di lavorazione industriale raccolti negli impianti di Herambiente.

Una folla d’individui che suggerisce come, nel gioco infinito del riuso, una forma ripetuta possa essere interpretata in mille modi differenti, ridando vita a una materia esausta, ma capace di rilanciare con un linguaggio sempre nuovo il grande messaggio dell’economia circolare. Attraverso un percorso emozionale, l'installazione del Gruppo Hera invita il visitatore a una più ampia riflessione sull'importanza di perseguire uno sviluppo economico e industriale che sia però anche sostenibile.

Fonte: Ufficio Stampa