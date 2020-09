IC Empoli Ovest, un genitore: "Grande lavoro a sostegno degli alunni"

Dopo le ultime polemiche arrivate per l'IC Empoli Ovest, c'è chi ha deciso di spezzare una lancia in favore della scuola. Si tratta di un genitore, Valentina Salseverino, che ha inviato la seguente lettera.

Vorrei ringraziare la dirigenza dell’IC Empoli Ovest per il lavoro svolto alacremente dallo scorso Marzo ed in modo ininterrotto, affinché la didattica potesse essere efficiente e funzionale. La Pandemia ha messo tutti a dura prova. Indubbiamente. Ma sento il dovere di dire grazie al Dirigente, alle maestre ed al personale ATA per l’impegno, la disponibilità e la passione che hanno impiegato e che impiegano tutt’ora nel lavoro che svolgono.

Come genitore posso dire che nessuno si è risparmiato. Durante il periodo estivo, Dirigente e vice preside si sono prodigati ed hanno lavorato senza conoscere orari e giorni festivi, affinché la ripartenza dell’anno scolastico potesse andare nel migliore dei modi. Purtroppo non è stato così ed è di pubblico dominio.

Ma la causa non sta certo nella disorganizzazione o inefficienza del personale del nostro Comprensivo. Ci sono regole e dinamiche che vanno ben oltre il potere esecutivo e decisionale del Dirigente Scolastico, che in questo caso diviene la prima “vittima” di un sistema che ha dimostrato parecchie lacune e poca lungimiranza. Anche l’amministrazione comunale ha dato il massimo supporto per ridurre al minimo i disagi per alunni e genitori. Fermo restando che questa della mancanza di docenti e personale ad inizio scuola è una problematica che si perpetua da tempi remoti e che il Covid ha accentuato.

Riconoscenza, obiettività e spirito di collaborazione dovrebbero essere i motori d’azione di ciascun membro della nostra comunità, in una prospettiva di miglioramento funzionale e di benessere generale.

Ad Maiora.