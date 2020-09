Insegnanti precari protestano fuori Palazzo Vecchio, ricevuti in Comune

La presidente della Commissione istruzione, lavoro e formazione Laura Sparavigna e il capo segreteria dell’assessorato all’istruzione hanno ricevuto, insieme al capogruppo del Partito Democratico Nicola Armentano, una delegazione di insegnanti precari che hanno manifestato in piazza della Signoria in concomitanza con l’avvio del Consiglio comunale.

Gli insegnanti precari protestano per la mancata nomina, quindi ancora senza lavoro, e per gli studenti e le famiglie, che dopo mesi di lockdown vivono un ritorno a scuola tutt’altro che normale.

Tra gli aspetti denunciati ci sono le nuove graduatorie provinciali per il reclutamento del personale supplente (GPS) pubblicate dall’Ufficio Scolastico Provinciale il 1 settembre e che secondo la delegazione dei docenti precari, contengono numerosissimi errori. Ne conseguono convocazioni con posti assegnati con ogni probabilità in base a punteggi sbagliati che nel corso dell’anno, ad attività iniziate, potrebbero essere modificati.

Ancora una volta i docenti precari chiedono che le nomine avvengano in presenza. L’Ufficio Scolastico Provinciale, dal canto suo, lamenta la disponibilità di spazi adatti alle norme covid.

La presidente, il capo segreteria e il capogruppo PD hanno ascoltato le richieste portate avanti dai precari ed hanno assicurato attenzione sulla vicenda proponendo anche di ricevere una delegazione direttamente in Commissione istruzione, lavoro e formazione. L’amministrazione comunale approfondirà nelle sedi opportune la questione, di cui in parte è già a conoscenza, affinché si arrivi ad una soluzione per i tanti insegnanti, e personale ausiliario, che la stanno aspettando per il benessere della comunità educante, per la qualità dell’istruzione dei nostri ragazzi, per la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori.