Its Eat, porte aperte a Firenze per i nuovi corsi

Farmer 4.0 e Enofood.com sono i corsi che verranno presentati nel corso dell’open day dell’Istituto Tecnico Superiore di Eccellenza Agroalimentare Toscana (Its Eat), il prossimo 29 settembre alle ore 17, all’Istituto Tecnico Agrario di Firenze, via delle Cascine, 11 .

I due corsi hanno l’obiettivo di creare figure professionali che incentivino l’innovazione in campo agroalimentare, coniugata alla sostenibilità ambientale e che promuovano i prodotti Made in Italy.

Il percorso Enofood.com, che si svolgerà Firenze, formerà una figura capace di promuovere i prodotti enogastronomici del Made in Italy. Avrà competenze di marketing, di comunicazione di impresa ai fini dell’export, ma sarà anche in grado di individuare soluzioni innovative nel campo della sostenibilità e della valorizzazione del territorio.

Il Farmer 4.0, invece, si occupa di innovazione delle produzioni agrarie, agroalimentari e agro-industriali ed ha sede a Firenze. Dovrà unire le nuove tecniche agroalimentari, come le coltivazioni idroponiche (con cui la pianta viene cresciuta fuori dal suolo e la terra è sostituita con materiali quali l’argilla e la fibra di cocco), con concetto di sostenibilità ambientale e di eco-compatibilità, stando sempre attento alla qualità e sicurezza dei prodotti. Sarà una figura professionale in grado di gestire i processi produttivi biotecnologici degli alimenti e le nuove tecniche produttive.

Gli Istituti tecnici superiori (Its), come EAT, rappresentano una straordinaria opportunità post diploma per i giovani fino a 29 anni che cercano un’alternativa alla carriera universitaria. Chi si diploma in un Its ottiene un titolo di V livello riconosciuto a livello europeo ed ha immediato accesso al mondo del lavoro per il 85% dei casi.

Fonte: Ufficio stampa