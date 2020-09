Litigi e denunce a Castelfiorentino, il sindaco ringrazia i carabinieri

Il sindaco di Castelfiorentino è intervenuto in merito ai fatti di cronaca raccontati negli scorsi giorni. Questa la trascrizione del suo post su Facebook:

La settimana scorsa si era verificato un fatto spiacevole: due persone hanno dato vita, a tarda notte, a un litigio pesante presso un'attività commerciale, a seguito del quale se le sono "ripromesse" a vicenda, dando vita a due episodi simili nei giorni successivi, con coinvolgimento dei gruppetti di appartenenza. Avevo provato a parlare, con una certa nettezza, con entrambe le parti, ma con scarsi risultati, evidentemente, rispetto a ciò che mi era stato assicurato: si detestano tenacemente.

Ma questo non può interessare alla cittadinanza di Castello, che ha tutto il diritto a non assistere a questo tipo di manifestazioni di inciviltà. Ho quindi chiesto a Carabinieri e Prefetto un intervento massiccio, che è stato prontamente effettuato. E' il motivo per cui in questi giorni abbiamo visto due volanti dei Carabinieri impegnate in controlli di persone e attività. Un provvedimento è stato emanato, a mia conoscenza, nei confronti di una persona implicata. Questa situazione non si è più verificata, per il momento, ma terremo viva l'attenzione.

Oltre a ciò che ci dà più nell'occhio, l'attività dei CC si indirizza anche nei confronti di situazioni meno visibili, ma altrettanto da reprimere.

Sono stati denunciati due uomini, per maltrattamenti alle rispettive consorti. Queste sono situazioni davvero delicate e sulle quali va esercitata la massima attenzione. Abbiamo un Punto Antiviolenza attivo, a Castelfiorentino, che è un buon strumento di contrasto; purtroppo, sappiamo che è difficile l'attività delle Forze dell'Ordine, perché in tante occasioni le violenze non vengono denunciate da chi le subisce, nonostante le comunicazioni in merito che ci arrivano da vicini.

Quindi queste due denunce sono due buone notizie; ringrazio i servizi sociali che hanno assicurato una risposta alle due donne coinvolte, e loro per il coraggio dimostrato.

Il mio ringraziamento va anche alla Compagnia di Empoli e al Maggiore Riva, e ai suoi uomini, coordinati a Castelfiorentino dal tenente Rocco, per il lavoro extra che stanno svolgendo in questi giorni.