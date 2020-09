Maltempo e danni, Lega Certaldo: "Chiesta commissione, sia presente Acque"

Con una nota la Lega - Salvini Certaldo ha chiesto "la convocazione, in tempi brevissimi, della Commissione consiliare 'Economia, lavoro, gestione servizi pubblici locali', invitando a partecipare, oltre a rappresentanti della Giunta Comunale, anche Dirigenti di Acque S.p.a., titolare di alcuni dei servizi interessati, nell’ottica di poter gestire nel modo più efficace possibile gli eventi conseguenti ai fenomeni meteorologici e di precipitazione, che frequentemente si verificano sul - e arrecano danni al - territorio di Certaldo".

"Solo sedendosi intorno a un tavolo e coinvolgendo tutti i soggetti interessati è possibile avere un quadro chiaro delle criticità esistenti e delle misure da adottare per poterle risolvere. Non può bastare la richiesta di accorgimenti rivolta ai cittadini, che già si impegnano a porre paratie agli ingressi delle porte e dei garage; le tasse vengono pagate regolarmente ed è fuori dubbio che deve essere garantito un servizio ottimale; quello che è mancato in tutti questi anni e che viene criticato da tutti i cittadini coinvolti nei danni. Convocare la Commissione a stretto giro e non attendendo i potenziali 30 giorni è ciò che chiediamo. La maggioranza ha voluto la presidenza delle commissioni, adesso assolva al compito che si è preposta in modo unilaterale! Siamo sicuri di individuare in Acque spa un interlocutore serio, che possa andare incontro alle esigenze del nostro territorio e dei cittadini di Certaldo".

Damiano Baldini e Eliseo Palazzo - Commissari della Commissione Gestione servizi pubblici locali