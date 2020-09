Manutenzione di giardini storici, corso gratuito per Neet e rifugiati

Un corso per addetti alla manutenzione dei giardini storici che si rivolge a giovani rifugiati accolti presso i Centri SPRAR e Neet (Neither in Employment nor in Education or Training) fra i 18 e i 29 anni che al momento non studiano e non lavorano. L’iniziativa “Germogli” è promossa dalla Direzione regionale Musei della Toscana - Villa medicea della Petraia e Stazione Utopia, in collaborazione con il Corso di Laurea in Architettura del Paesaggio - Università degli Studi di Firenze, grazie al finanziamento della Fondazione CR Firenze. Un’inedita occasione di educazione ed orientamento professionale è destinata a 14 partecipanti.

Il corso, della durata di 250 ore, è finalizzato ad acquisire le competenze base sulle tecniche di manutenzione dei giardini storici e a ri-orientare le future scelte di educazione formale e formazione professionale, offrendo l'opportunità di svolgere un periodo di training on the job nei giardini storici delle Ville Medicee della Direzione regionale Musei della Toscana del MIBACT. A conclusione del percorso formativo, sono previste iniziative di orientamento in uscita e il supporto per l’attivazione di tirocini formativi presso aziende di settore. Il progetto nasce come risposta alla crescente necessità di personale specializzato nella cura dello straordinario patrimonio paesaggistico e botanico rappresentato dai giardini e dai parchi storici della nostra regione: una figura professionale capace di lavorare in un contesto che al contempo prevede conoscenze agronomiche, ma anche competenze sulle modalità di conservazione, rinnovamento, restauro di elementi, unità spaziali e architetture vegetali, in sintonia con la specificità artistica e culturale che questi luoghi rappresentano.

Il corso inoltre intende fornire la preparazione di base necessaria ad acquisire una professionalità specifica: quella di giardiniere specializzato nella manutenzione e conservazione attiva di parchi e giardini storici. Le attività formative sono mirate alla preparazione di una figura professionale in grado di operare con competenza e consapevolezza nel campo del restauro e della tutela del giardino storico, attraverso operazioni colturali e manutentive, utilizzando in maniera appropriata le tecniche, i materiali e le modalità di messa a dimora, cura, prevenzione e sostituzione consapevole delle componenti vegetali. Durante il corso sono previste visite di studio presso i giardini e parchi storici delle Ville Medicee della Direzione regionale Musei della Toscana del MIBACT, e di Villa Bardini e Boboli.

Il corso “Germogli” è completamente gratuito e non prevede una selezione basata su titoli e/o esperienze pregresse. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a edu@stazioneutopia.com.

“Questo corso è un esempio di come la necessità di professionalità di un settore, in questo caso quello della manutenzione del prestigioso patrimonio paesaggistico e botanico di cui gode il nostro territorio, possa trasformarsi in un’occasione di vita per le categorie più deboli – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. La sinergia fra istituzioni ha permesso la creazione di un percorso di sviluppo di competenze e di soprattutto di crescita per ragazzi che stanno cercando un inserimento lavorativo oppure più semplicemente che cercano la loro strada. Siamo lieti di poter offrire loro questa opportunità”.