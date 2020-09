Mascherine distribuite a scuola, Marcheschi (FdI): "Dispositivi inadeguati"

“Chiedo una verifica delle mascherine che vengono distribuite nelle scuole perché i genitori si lamentano dell’inadeguatezza di tali dispositivi di protezione individuale. Numerosi genitori della scuola primaria “Cristoforo Colombo” di Firenze hanno sottolineato l’indecenza delle mascherine fornite alle scuole. Un problema, purtroppo, comune ad altre scuole toscane e italiane -denuncia il Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- Mascherine troppo piccole che sarebbero inadeguate persino per i bambini delle materne. Piccole e fatte male. Provocano fastidio agli orecchi dei bambini che inoltre non riescono a respirare. Mi chiedo, e gli stessi genitori si chiedono: si può continuare a buttare via così i soldi pubblici? La salute, tanto più in questo momento storico, è una priorità assoluta, a maggior ragione non si può risparmiare sulla salute dei più piccoli!”.

Fonte: Ufficio Stampa