I carabinieri di Serravalle sono intervenuti al Lamporecchio in via Montalbano per un malore che è costato la vita a un ciclista di 74 anni. L'uomo, residente a Serravalle, è morto nella frazione montana di San Baronto. Sul posto anche un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Vinci. Il fatto è avvenuto alle 11 di questa mattina.

