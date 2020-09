Omicidio Castelfranco di Sotto, il giorno dopo: ignota l'identità della vittima

Non avrebbe ancora un nome e cognome la vittima dell'aggressione fatale avvenuta lungo l'argine dell'Arno a Castelfranco di Sotto, nei pressi di via dei Tavi. Le indagini guidate dai carabinieri di San Miniato, con a capo il maggiore Gennaro Riccardi, e dal nucleo investigativo di Pisa, coordinati dal tenente colonnello Giovanni Mennella, ancora non hanno sortito la vera identità dell'uomo. Sul quotidiano La Nazione è stato riportato che l'uomo fosse un fucecchiese, ma non ci sono riscontri ufficiali per ora.

Omicidio Castelfranco di Sotto, delitto non improvvisato?

Il delitto non sembra essere stato un evento improvviso e imprevisto. Forse vittima e assassino si conoscevano e si sono incontrati per un appuntamento prefissato, in una zona isolata come quella di campagna, prima dell'abbandono del cadavere nei pressi dell'argine, dove famiglie e runner percorrono il sentiero durante le belle giornate. L'ipotesi della rapina sfociata in omicidio sarebbe stata esclusa dagli investigatori.

Confermate invece le coltellate alla gola, due per la precisione, che avrebbero causato il decesso del quarantenne vestito sportivo. Dall'istituto di medicina legale di Pisa potrebbero giungere maggiori informazioni. Ad esempio se vi sono segni compatibili con una colluttazione, che tipo di lama lo ha colpito, qual è l'ora in cui è avvenuta l'aggressione.

Omicidio Castelfranco di Sotto, notizia in aggiornamento