Opposizione a Montelupo: "Risposte latitano oltre i 30 giorni di legge"

Tra i poteri di iniziativa spettanti ai consiglieri comunali a norma del testo unico sugli enti locali (art.43 n°3) c’è quello di proporre interrogazioni cui va data risposta entro 30 giorni, come confermato anche da analoga previsione del regolamento del consiglio comunale di Montelupo.

Nella nostra veste di componenti del gruppo consiliare di centro destra Montelupo nel cuore Centro destra per Montelupo vi facciamo frequente ricorso perché riteniamo nostro dovere, nel superiore interesse dei cittadini che hanno diritto ad un’opposizione qualificata che incalza , essere attenti e chiedere conto alla Giunta di questioni riguardanti l’indirizzo politico di maggioranza.

Non siamo abituati al fiscalismo , non consideriamo mai perentori i termini per le risposte , ma non possiamo accettare che nostre sollecitazioni mirate e non sistematiche, vengano disattese pensando di non essere in presenza dell’esigenza di ottemperare a norme legislative e regolamentari.

Un’interrogazione del 29 luglio scorso riguardante le modalità di accesso all’area cani di Fibbiana non ha ancora avuto la risposta scritta , e con rammarico ci duole constatare che addetti ai lavori coinvolti nella gestione dell’area comunale in comodato ad un’associazione privata, asseriscono di essere a conoscenza della presunta risposta che dovrebbe essere fornita al gruppo interrogante.

Nonostante ulteriori solleciti non disponiamo del testo, e ci sembra una lesione delle nostre prerogative istituzionale il fatto che soggetti terzi asseriscano di sapere quanto noi abbiamo domandato nell’esercizio delle nostre funzioni; con tutto il rispetto dovuto a terzi interessati all’argomento i nostri interlocutori naturali sono il Sindaco e la Giunta e sono loro a doversi attivare per adempiere ad un preciso dovere.

Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo