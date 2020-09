Aggredisce tassista e gli ruba l'auto, arrestato

Nella tarda mattinata di sabato 26 settembre, la Squadra Mobile della Questura di Pistoia ha arrestato un giovane cittadino moldavo di anni 25, che alle 10.40 si era reso responsabile del reato di rapina ai danni di un tassista di Montecatini Terme.

Il giovane è salito a bordo di un taxi che stazionava presso la stazione ferroviaria di Montecatini Centro chiedendo inizialmente di essere accompagnato a Pistoia e successivamente nella località denominata “Settepassi” sita nelle campagne di Fucecchio, zona nota per attività di spaccio stupefacenti.

Giunto nel luogo indicato il giovane ha chiesto al tassista di arrestare la marcia e di attenderlo mentre lui avrebbe incontrato una persona che verosimilmente doveva essere uno spacciatore; poiché l’attesa si prolungava, il tassista ha invitato il giovane a chiamare un altro taxi una volta che avesse concluso i suoi impegni. A questa affermazione il 25enne ha avuto una reazione violenta e ha aggredito a pugni e calci l'uomo, stordendolo. Poi si è impossessato del veicolo che risultava essere una Fiat Multipla di colore bianco a bordo della quale si è dato alla fuga. La vittima del reato è stata trasportata con l'ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale di Pescia dove è stato medicato e sottoposto a esami diagnostici per le vistose e numerose ecchimosi che presentava su tutto il corpo la cui entità è stata quantificata con una prognosi di 12 giorni.

Non appena appresa la notizia, il personale della Squadra Mobile, che già aveva in corso attività investigativa sul soggetto, sulla base delle descrizioni e delle informazioni raccolte sulla dinamica del fatto, ha ritenuto di poter individuare l’autore nel giovane moldavo che ha a suo carico un precedente del tutto analogo commesso nel mese di agosto e che proprio nella giornata del 25 settembre era stato denunciato per il reato di evasione dallo stesso Ufficio poiché si era liberato del braccialetto elettronico uscendo dalla propria abitazione.

Da un controllo effettuato presso la sua abitazione il soggetto è risultato assente. È iniziata una battuta sia nella città di Pistoia che in tutta la Valdinievole al fine rintracciarlo. Trovato alle 12.30, in una zona dell’immediata periferia di Pistoia, poco distante dalla sua abitazione, ad opera di una pattuglia della Squadra Mobile che ha provveduto a bloccare e assicurare il soggetto. La successiva attività di riscontro e acquisizione dei necessari elementi probatori ha permesso di addebitare a lui il fatto perché risultava inconfutabilmente essere l’autore del reato. L’autovettura provento di rapina è stata rinvenuta durante le successive fasi di ricerca, nel comune di Pieve a Nievole (PT) dopo i rilievi effettuati dalla Polizia Scientifica è stata restituita al proprietario.

L’arrestato è stato associato in carcere a disposizione del P.M., Sostituto Procuratore della Repubblica Dottor Luigi Boccia che ha diretto le indagini.

Alla breve ma pressante operazione hanno collaborato anche il personale del Commissariato di Montecatini Terme e dell’U.P.G.S.P. della Questura.