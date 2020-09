Premio Atleta dell'Anno per Unvs delle Signe, la serata a Lastra

Dal 1989 la Presidenza Nazionale dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport ente benemerito del CONI, ha stabilito che al Campione dell'Anno di ogni Sezione territoriale venga attribuita la medaglia nazionale UNVS e che tutte le sezioni interessate ne possono fare richiesta dietro la presentazione di una specifica documentazione.

La Sezione "Fulvio NESTI e Egisto PANDOLFINI" (atleti azzurri) delle Signe, costituita nel 2019 da subito ed in conformità al regolamento nazionale dell'U.N.V.S. , ha istituito anche nella propria Sezione e territorio di riferimento il “PREMIO ATLETA dell'ANNO” , il Comitato Promotore del PREMIO presieduto da Gianni Taccetti , ha reso noto i nominativi che riceveranno i riconoscimenti dell’'ANNO 2020 della Sezione delle Signe Nesti – Pandolfini.

Tutti i premi vengono assegnati ad atleti/e e società del territorio delle Signe o comunque di area territoriale di riferimento della sezione, nati/e o residenti in questo territorio, anche se gareggianti per associazioni non di questo territorio. La manifestazione pubblica, come da calendario Regionale UNVS Toscana, si svolgerà venerdi 2 ottobre 2020 ore 18,30 presso il TEATRO delle ARTI in viale Matteotti a Lastra a Signa, nel rispetto delle norme Covid19, e vedrà inoltre l’inaugurazione della mostra fotografica nazionale “Campioni nella Memoria” patrocinata dal Comune di Lastra a Signa, da Aned Firenze e da U.N.V.S. Toscana già programmata nel marzo scorso e rinviata per Covid.

Ecco i nominativi che riceveranno il riconoscimento alla presenza delle autorità dei due Comuni di Lastra a Signa e di Signa, i Sindaci Angela Bagni e Giampiero Fossi e gli Assessori allo Sport Leonardo Cappellini e Marinella Fossi, il Presidente Onorario della sezione Giuseppe Bonardi, il Delegato Regionale UNVS Paolo Allegretti e il Presidente di sezione Leandro Becagli. Interverrà inoltre all’inaugurazione della Mostra fotografica la Senatrice Caterina Biti e il Vice Presidente Aned Firenze Tiziano Lanzini :

Premio NAZIONALE ATLETA DELL'ANNO U.N.V.S. a atleta in attività, Viola Lallo di Lastra a Signa, Azzurra di Karate 3’Dan, gareggia per il C.S. Carabinieri Roma .

Premio GIOVANE Emergente a atleta che non superi i 18 anni, a Lorenzo Vegni campione regionale di nuoto, di Malmantile gareggia per H.Sport Campi Bisenzio.

Premio alla ASSOCIAZIONE Sportiva del territorio Lancers Baseball neopromossa in A2.

Premio VETERANO Sportivo del territorio delle Signe – a Piero Gonfiantini di Signa, Gloria Viola ex calciatore Fiorentina, Pisa e Signa. E Floro Corsinovi di Signa ex Direttore Sportivo Ciclismo di Franco Bitossi quando gareggiava giovanissimo nell' U.s. Arno di Porto di Mezzo e successivamente dirigente G.S. Mobili Lama.

La serata sarà condotta da Simona Bellocci e si concluderà con letture di poesie sportive a cura di Alessandro Calonaci.