Puliamo il Mondo, a Fucecchio volontari puliscono le aree verdi del territorio comunale

Anche quest'anno Puliamo il Mondo, la manifestazione promossa da Legambiente che si pone l'obiettivo di richiamare l'attenzione sull'importanza della salvaguardia e della tutela ambientale, è approdata a Fucecchio catturando l'interesse di grandi e piccini. Dopo la giornata d'esordio che venerdì scorso ha visto protagoniste le scuole, grazie alle lezioni tenute dagli educatori ambientali del Consorzio Forestale delle Cerbaie, sabato e domenica sono scese in campo le associazioni impegnate nella pulizia di alcune aree verdi del territorio comunale.

Protagonisti di questa due giorni ecologica sono stati i volontari della associazioni Cai, Banca del Tempo, Pubblica Assistenza, Io amo Fucecchio e Contrada Ferruzza, che hanno partecipato alla manifestazione nel pieno rispetto dei protocolli sanitari. Nello specifico sono state ripulite la zona dello sgambatoio e di Montebono, e addirittura in quest'ultima è stato trovato e ripulito un punto di stazionamento dello spaccio, mentre i volontari della Ferruzza sono stati impegnati nel territorio della propria contrada. La nota positiva emersa da queste giornate, oltre ovviamente all'impegno dei cittadini e delle associazioni che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo all'ambiente, è stata la quantità di rifiuti trovata, sicuramente inferiore rispetto allo scorso anno.

"Non volevamo rinunciare a questa edizione di Puliamo il Mondo - spiega l'assessore all'ambiente Valentina Russoniello - che per l'Amministrazione comunale ha sempre avuto un'importanza speciale. La manifestazione è cresciuta negli anni grazie al coinvolgimento delle associazioni, sempre pronte a rispondere in modo positivo al nostro invito. Il tema ambientale sta tornando sempre più al centro dell'agenda politica internazionale ma ancora c'è molta strada da fare per sensibilizzare le persone e stabilire nuovi obiettivi".

Fonte: Ufficio Stampa