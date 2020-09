Regionali, soddisfazione di FdI provincia di Siena e Valdelsa

"E’ stato realizzato un grande risultato nella Provincia di Siena e nella Valdelsa con Fratelli d’Italia".

In una nota Gianni Martinucci Dirigente Regionale Responsabile dei Dipartimenti Tematici e Rossana Neri Presidente del circolo Patria Futura si dichiarano soddisfatti dall’esito dell’elezioni.

"Abbiamo raggiunto percentuali importanti, in tutti i comuni della Provincia superiore al 13%, con circa un 10% per Poggibonsi, e oltre 11% per Colle Val D’ Elsa, con la città di Siena, che ha raggiunto oltre il 18%.

Dobbiamo ringraziare tutti quelli che si sono adoperati in questa campagna elettorale, e tutti i nostri sostenitori in quanto soprattutto per merito loro abbiamo raggiunto questi traguardi.

La nostra coerenza, serietà e determinazione sono la nostra ragione e forza di fare politica continua Martinucci, e questa è la nostra linea guida per portare avanti le nostre idee.

Idee frutto di confronti non solo con i cittadini ma con le istituzioni, gli imprenditori, e le classi sociali, in modo da poter sviluppare un programma di Governo che ha dato credibilità ed efficienza, e questo anche grazie ai Dipartimenti che il partito ha voluto creare per essere sempre più presenti su tutto il territorio regionale.

Siamo consapevoli che non siamo riusciti ad avere il risultato sperato, questo deve essere solo il punto di partenza per continuare a crescere, solo rimanendo umili e vicino alla gente potremo migliorare ancora, a partire dalle prossime tornate elettorali che ci saranno, e finalmente esultare alle prossime regionali, liberando questo cordone rosso che lega la nostra Regione da sempre".

Gianni Martinucci

Responsabile Dipartimenti Tematici FDI

Rossana Neri

Presidente circolo “Patria Futura”

Fonte: Ufficio Stampa