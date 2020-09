Regione, il Cdx unito pronto a fare l'opposizione: "Pronto pacchetto di proposte economiche per le imprese"

“Dobbiamo partire da un punto fondamentale: il centrodestra, quando è unito e compatto, raccoglie consensi e credibilità sul territorio. Tutto ciò ha permesso alla nostra coalizione di raggiungere il più alto risultato nella sua storia: il centrodestra in regione si rafforza e passa da 9 consiglieri regionali a 14. Il nostro obiettivo sarà quello di lavorare come sempre per il bene della Toscana e dei toscani, parlando di cose concrete, senza essere schiavi di ideologie o di interessi di parte. Adesso non c’è più tempo da perdere: la campagna elettorale si è conclusa ma siamo pronti a svolgere appieno il nostro ruolo di opposizione. C’è subito un nodo da sciogliere sulla situazione socioeconomica, sul lavoro, sulla ripartenza del nostro tessuto produttivo messo in crisi dalla pandemia. Per questo la nostra coalizione presenterà alla prima seduta utile del consiglio regionale un pacchetto di proposte economiche per aiutare le imprese messe in ginocchio dalla crisi e migliaia di posti di lavoro a rischio”.

Lo scrivono in una nota Susanna Ceccardi, Giovanni Donzelli e Massimo Mallegni, al termine di una riunione a Firenze in via Cavour con i consiglieri regionali neoeletti ed i vertici regionali dei partiti di centrodestra.