Revocata licenza a locale: proprietario prestanome impiegava donna senza permesso di soggiorno

Nel mese di febbraio scorso, la Polizia di Stato ha proceduto al controllo amministrativo di un night club situato a Montecatini.

Il titolare della licenza del locale di intrattenimento è stato deferito all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 22 comma 12 del D. LGS 286/1998 poiché, in qualità di legale rappresentante della società con la quale gestiva il locale, nonché datore di lavoro dei dipendenti assunti, impiegava una cittadina straniera come figurante di sala, sprovvista di visto per lavoro e o il permesso di soggiorno.

Inoltre il titolare era soltanto un prestanome del locale, per cui, si è stata inviata dettagliata relazione all’Ufficio Suap del Comune di Montecatini Terme, richiedendo la revoca della licenza di pubblico spettacolo a lui intestata, evidenziando la violazione degli artt. 8 e 11 T.U.L.P.S..

Il gestore del locale ha trasmesso al comune di Montecatini gli scritti difensivi previsti dall’iter amministrativo e l’ufficio Suap, dopo aver ricevuto le controdeduzioni dell'Ufficio di Pubblica Sicurezza, ha revocato le licenze e ha vietato l'esercizio dell’attività di pubblico trattenimento.