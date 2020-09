Siena, il Consiglio ratifica variazioni di bilancio della Giunta

L'assemblea consiliare, nella seduta di oggi, ha ratificato le variazioni al Bilancio di previsione 2020-2022, approvate dalla Giunta comunale gli scorsi 23 luglio e 3 settembre.

"La prima variazione riguarda – come ha illustrato l'assessore al Bilancio Luciano Fazzi – il contributo del Miur (Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca) di 230mila euro utilizzato per i lavori effettuati nelle aule scolastiche per fronteggiare l'emergenza Covid-19; l'applicazione dell'avanzo vincolato per la prosecuzione del progetto di mobilità dolce intercomunale “Mosaico” per 115mila euro; i maggiori oneri per la riapertura da giugno a dicembre di quest'anno del Complesso museale Santa Maria della Scala a bigliettazione gratuita; la prima assunzione da parte del Comune di alcuni lavoratori interinali. Le maggiori spese sono state coperte con 90.240 euro di risparmi sulla quota capitale dei mutui, recentemente rinegoziati".

La seconda variazione è relativa "all'unificazione delle previsioni della Tasi con l'Imu e il ridimensionamento del gettito complessivo in base alle prime risultanze dell'acconto: per un importo di circa un milione di euro, sono stati inseriti, nelle previsioni, i contributi compensativi, già erogati dallo Stato sulla base del D.L. 34/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica, per mancato gettito da Cosap, Imu immobili turistici e imposta di soggiorno; alcuni storni da capitoli di spesa e applicazioni di avanzo corrente per i settori scolastico e sociale; il finanziamento per l'acquisto di automezzi per la Polizia Municipale; la previsione di 100mila euro per il rifacimento dei giardini di Fontegiusta e il completamento del finanziamento del nuovo marciapiede di via Aretina (come parte della via Lauretana) con l'apporto di Acquedotto del Fiora che ha compartecipato all'opera".

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa