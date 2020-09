Siena, un Regolamento per valorizzare i cammini e il Ccn

L'assemblea consiliare, nella seduta di oggi, 28 settembre, ha approvato il Regolamento per la valorizzazione dei cammini e del Centro commerciale naturale cittadino.

Riguardo ai cammini, il Comune li riconosce e ne promuove la valorizzazione, anche in virtù delle funzioni di capofila che Siena ha nelle gestioni associate della Via Francigena Sud e della Via Lauretana, oltre alla partecipazione nella gestione associata della Via Romea-Sanese.

Per quanto riguarda il Centro commerciale naturale questo viene riconosciuto come strumento operativo e di coinvolgimento della popolazione nell'attività di valorizzazione e animazione del centro storico.

Come ha illustrato l'assessore al Turismo e Commercio Alberto Tirelli "l'approvazione del Regolamento favorirà l'autonoma iniziativa delle associazioni per lo svolgimento di attività di interesse generale della comunità locale, rientranti nelle funzioni e negli obiettivi propri dell'Ente, definendo una disciplina organica sulla determinazione di criteri e modalità ai quali l'Amministrazione si dovrà attenere per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari o l'attribuzione di altri vantaggi (come, ad esempio, la concessione temporanea di strutture o beni comunali). L'Ente intende così riconoscere e promuovere il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini propri del Comune: civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico, con particolare riferimento a due settori chiave, quello dei cammini e quello della valorizzazione del Centro commerciale naturale di Siena".

Entro il 15 novembre di ogni anno i soggetti interessati potranno presentare l'elenco delle iniziative per le quali richiedere la concessione di un contributo o altro vantaggio, e la Giunta comunale, entro il successivo 15 dicembre, approverà il calendario degli appuntamenti, in programma per l'anno seguente, con la concessione del beneficio richiesto, che dovrà coprire interamente la spesa sostenuta, e documentata, per l'iniziativa.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa