Stalker seriale minaccia e perseguita almeno 8 persone in pochi mesi: scatta il divieto di avvicinamento

Stalking, diffamazione, calunnia, danneggiamento e vilipendio delle tombe. Sono queste le accuse a carico di un 54enne residente a Firenze che dallo scorso giugno avrebbe perseguitato e minacciato di morte almeno otto persone. Tra queste alcuni vicini, la ex fidanzata e il medico curante della madre di lei. Da quanto ricostruito l'uomo tempestava di telefonate le sue vittime, oltre a inviargli lettere minatorie e scrivere alcune offese su volantini poi affissi sui muri dei palazzi. L'uomo sarebbe arrivato anche a imbrattare con frasi offensive la tomba della parente di una delle presunte vittime, avrebbe lanciato uova contro la stazione dei carabinieri e avrebbe affisso alla porta di una caserma un volantino in cui accusava una delle vittime di aver commesso un tentato omicidio. Lo scorso agosto inoltre si sarebbe presentato dai carabinieri accusando falsamente una delle vittime di averlo aggredito. Tra gli altri episodi contestati anche di aver danneggiato con sostanze corrosive le piante e gli spazi comuni del condominio e di aver messo fuori uso il furgone di un vicino di casa versando acido nel serbatoio. Per lui sono scattate le misure del divieto di dimora nei comuni di Firenze, Prato e Fiesole, e quella del divieto di avvicinamento alle vittime. Il pm ne aveva chiesto gli arresti.