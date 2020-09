Ubriaco invade la corsia opposta e travolge un ciclista: muore un giovane

È stato travolto da una Mercedes, il guidatore era positivo all'alcol test. Il giovane, di origine orientale, è morto. Inutili i tentativi di rianimarlo. L'incidente è avvenuto intorno alle 17 a Prato in via Traversa del Crocifisso, all'altezza dell'ingresso delle Cascine di Tavola. Da quanto si apprende il guidatore, un 39enne cinese, avrebbe invaso la corsia opposta travolgendo la vittima che era in bici. La vettura si sarebbe poi fermata circa 50 metri più avanti. Il 39enne aveva un livello di alcol quattro volte superiore al limite consentito. Sul posto intervenuti la polizia municipale e i carabinieri. La vittima deve essere ancora identificata.