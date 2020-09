Yiftalem Parigi primo rider rappresentante sindacale per la sicurezza

Si sono chiusi ieri sera i seggi per la prima elezione di un rappresentante sindacale dei riders a Firenze, elezione indetta dalle sigle Nidil, Filt e Filcams Cgil. Grande successo di partecipazione con 64 votanti, oltre il 90% dei lavoratori in turno.

E' risultato eletto, in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dei riders fiorentini di Just Eat, Yiftalem Parigi, 21 anni, rider da 3 anni.

“Sono stati tre giorni intensi nei seggi allestiti davanti ai principali ristoranti serviti dal delivery di Just Eat, in cui i rider nell'esprimere il proprio voto si sono contati e da oggi iniziano a contare davvero”, ha dichiarato Ilaria Lani segretaria di Nidil Cgil Firenze.

“Eserciterò da subito il mio ruolo chiedendo un incontro all'azienda insieme al documento sulla valutazione dei rischi, perché non è più ammissibile rischiare sul lavoro”, ha dichiarato Yiftalem Parigi, il primo rider eletto rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Un segnale, questa elezione, anche per l'azienda che finora non ha voluto riconoscere il diritto alla rappresentanza e recentemente ha siglato, attraverso l'associazione Assodelivery, un contratto nazionale con un solo sindacato non rappresentativo, con l'obiettivo di non applicare quanto contenuto nell'ultima legge sui rider.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - ufficio stampa